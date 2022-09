FN Ostrava se zapojila do programu pro včasný záchyt rakoviny plic

Program je určen lidem od 55 do 74 let, kteří kouří nebo kouřili 20 a více cigaret denně po dobu 20 let. „Zájemci o screening mají ve fakultní nemocnici vytvořeny potřebné podmínky pro vyšetření. Lidé, kteří nejsou kvůli jinému druhu plicního onemocnění v péči pneumologa, mohou oslovit praktického lékaře, který jim vystaví nezbytnou žádanku na vyšetření,“ uvedla mluvčí zdravotnického zařízení Petra Petlachová.