Krnov začal nabízet první parcely pro výstavby domů v lokalitě Kabátův kopec

V nabídce je nyní zatím osm pozemků. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová. Podle ní jsou v současné nabídce parcely o rozloze od 890 do 1200 metrů čtverečních v hodnotě od 1,8 do 2,3 milionu korun. Zájemci mohou nabídky podávat do konce října.