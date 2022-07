V Novém Jičíně začne fungovat re-use centrum pro opětovné využití věcí

Provozní doba centra bude stejná jako provozní doba separačního dvora, otevřené bude v pracovních dnech od 08:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 a v sobotu od 08:00 do 12:00. „Občané zde budou moci bezplatně odkládat a přijímat věci jako například knihy, nádobí (talíře, hrnce, sklenice, hrníčky), kola, lyže, dětské autosedačky, které by jinak skončily v kontejneru s odpadem. Naopak zde nebude možné odkládat použitá elektrozařízení, protože na ně nelze získat revizi,“ uvedl ředitel Technických služeb Pavel Tichý.