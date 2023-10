Zimní edice festivalu Slunovrat nabídne v Opavě jazzmana Laca Decziho

Festival nabídne například vystoupení světového jazzmana Laca Decziho se skupinou Celula New York a americké zpěvačky Shanny Waterstownové. Kromě hudby budou na programu i besedy, divadla, slam poetry či komentované prohlídky historických budov. ČTK to dnes řekl ředitel festivalu Václav Müller.

„Zážitkem pro všechny návštěvníky bude nepochybně vystoupení Shanny Waterstownové, která svým úžasným hlasem představuje bluesovou, jazzovou a soulovou hudbu na světové úrovni. Americkou hvězdu festivalů v mnoha evropských zemích, která byla poctěna otevřít koncerty takových mistrů jako James Brown, Buddy Guy nebo Louisiana Red, doprovodí kapela excelentních muzikantů. Totéž nepochybně platí pro pětaosmdesátiletou světovou legendu Laca Decziho a jeho skupinu Celula New York,“ uvedl Müller.

V nabídce bude i divadlo. Pořadatelé uvedou hru Salome, která je zasazená do temného období jesenických dějin. Hra ochotnického souboru Na hraně z Jesenicka je koncipovaná jako muzikál, odehrává se v létě roku 1651 a zpracovává téma jesenických čarodějnických procesů skrze osudy obyčejných lidí, z nichž okolí a soukolí dějin vytvořilo nepohodlné osoby a původce všech strastí. Historické reálie se lehce prolínají s příběhem Milady Horákové.

Jednotlivé body programu se odehrají v kulisách historických budov Opavy. Letos to bude například kostel svatých Janů, historická budova Slezského zemského muzea a kostel svatého Václava. „Díky spolupráci se Slezským zemským muzeem také budeme moci pozvat návštěvníky na vyhledávané komentované prohlídky do míst, kam se jinak nemohou dostat. Tím prvním bude Blücherův palác na Masarykově třídě. Druhá atraktivní komentovaná prohlídka povede do Janottovy vily na Tyršově ulici,“ dodal.