Centrum Šumperka se proměnilo v parket, obsadili jej folklorní tanečníci

Letošní folklorní přehlídka se v plné parádě vrátila do ulic města po dvouleté covidové pauze, i přesto ji museli pořadatelé uspořádat v menší podobě. Do Šumperka na festival dorazilo pět českých a pět zahraničních souborů, pořadatelé byli letos omezeni ubytovací kapacitou, kterou zaplnili ukrajinští uprchlíci. „Snažili jsme se však, aby soubory byly exkluzivní. Deset souborů čítá na 350 účastníků. Souborů je méně, ale za to jsou početnější - například jen z Mexika nám přijelo na 40 účastníků,“ řekla ředitelka festivalu Libuše Březovská.