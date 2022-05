Do ulic se po třech letech vrátili maturanti v kostýmech na poslední zvonění

Stalo se tak po třech letech, tradici přeťala pandemie koronaviru. Ze stejného důvodu studenti přišli o řadu akcí, které by je během studentského života provázely. Poslední zvonění si proto řada užívá naplno, například ráno v Přerově překvapoval kolemjdoucí v ulicích města Pat a Mat, Bob a Bobek, víla Zvonilka, ale i americká rocková skupina Kiss, zjistila ČTK.

Maturanti přerovského Gymnázia Jakuba Škody vyrazili do města časně ráno, první případné dárce odchytávali s kasičkami v 07:00 na autobusovém nádraží. Poslední zvonění přitom provázely dlouhé přípravy. „Musela jsem si ušít šaty, vyrobit boty a objednat křídla. Ostatní spolužáci to mají podobně, řadu věcí jsme pokoupili hlavně po sekáčích,“ řekla dnes ČTK devatenáctiletá Anna v kostýmu víly Zvonilky. Kolemjdoucí šetří; octu ani páchnoucích voňavek se bát nemusí. „V rozprašovačích máme místo octu vodu, požádala nás o to třídní učitelka,“ doplnila s úsměvem Zvonilka.