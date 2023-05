Na Šumpersku a Jesenicku budou výluky na třech železničních tratích

Připravena je náhradní autobusová doprava cestujících, autobusy pojedou podle výlukových jízdních řádů. „Vzhledem k souběhu několika výlukových jízdních řádů žádáme cestující, aby věnovali plánování cest do oblasti Jeseníků a Rychlebských hor v období od 9. května do 12. června zvýšenou pozornost,“ sdělil dnes ČTK mluvčí Českých drah Petr Pošta. Podrobnosti k výlukám najdou cestující na webu ČD, vývěskách ve stanicích a v aplikaci Můj vlak.

V úterý 9. května bude v 7:30 zahájená nepřetržitá výluka na trati 291 mezi stanicemi Šumperk a Kouty nad Desnou. Omezení skončí ve středu 24. května v 15:00. „Během výluky budou všechny vlaky ČD ze Šumperku do Koutů nad Desnou a zpět a také z Petrova nad Desnou do Sobotína a zpět nahrazeny autobusy,“ uvedl Pošta. Kvůli delší jízdní době po silnicích budou autobusy z Koutů nad Desnou a Sobotína směrem do Petrova nad Desnou a Šumperka odjíždět o něco dříve než vlaky. „V opačném směru pojedou spoje naopak později,“ upozornil Pošta.

Od úterý 9. května do pondělí 12. června je naplánována výluka na trati 292 ze Zábřehu na Moravě přes Šumperk a Lipovou Lázně do Jeseníku a také na trati číslo 295 z Jeseníku do Javorníku ve Slezsku. Na trati 292 bude výluka zorganizována ve dvou fázích. Od 9. května od 7:00 do 12. května do 23:59 zajistí ČD náhradní autobusovou dopravu místo všech vlaků ze stanice Šumperk přes Hanušovice do Jeseníku a zpět. Spěšné vlaky budou nahrazené autobusy už ze Zábřehu na Moravě.

Druhá etapa výluky na trati 292 je plánovaná od 13. května nepřetržitě do 12. června do 18:00. Stavební činnost tentokrát omezí provoz v kratším úseku mezi stanicemi Hanušovice, Lipová Lázně a Jeseník. „ČD dráhy nahradí všechny vlaky v tomto úseku autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu. I v tomto případě upozorňujeme cestující na dřívější odjezdy spojů, a to zejména z Jeseníku směrem do Hanušovic,“ uvedl Pošta.

Souběžně s výlukou na trati 292 omezí stavební činnost ve stejnou dobu, tedy od 9. května do 12. června, také provoz na trati číslo 295 z Lipové Lázní do Javorníku ve Slezsku. Na této trati budou všechny vlaky nahrazeny autobusy, jezdit budou podle výlukového jízdního řádu. O sobotách a nedělích od 13. května do 11. června vyjedou náhradní autobusy také místo všech vlaků mezi Mikulovicemi a Zlatými Horami.