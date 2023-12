Prostějov chystá stavbu nového krytého bazénu s osmi plaveckými drahami

Radní tento týden projednali studii rozšíření venkovního akvaparku v okrajové části města o bazén a doporučili zastupitelstvu, aby schválilo zahájení přípravy výběrového řízení na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Gáborová. Odborníci v roce 2018 vypočítali, že stavba pětadvacetimetrového bazénu by stála zhruba 225 milionů korun. Stavba, kterou si dala radniční koalice do svého programového prohlášení, by mohla být dokončena v roce 2025.