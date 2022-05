Šestipatrový bunkr v Přáslavicích u Olomouce se poprvé otevře veřejnosti

Na vybudování šestipatrového bunkru v Přáslavicích se pracovalo šest let v 70. letech 20. století. Jeho velkou část zabírá dodnes zachovalé telekomunikační zařízení včetně zdrojů energie v podobě obřích agregátů, které by svojí kapacitou mohly obsloužit menší město. Součástí bunkru jsou i ložnice pro posádku, umývárny, kuchyně, jídelny i ošetřovna. „Podle pamětníků, kteří si stavbu bunkru v Přáslavicích vybavují, jezdily do areálu domíchávače betonu dnem i nocí. Beton se sem lil ve velkém. Na stavbu dohlížela armáda. Dělníci, kteří na stavbě pracovali, byli dovezeni z co nejvzdálenějších koutů země, aby se tím eliminovalo riziko vyzrazení,“ doplnil Netolický.