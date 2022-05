Litomyšl zvažuje přizvat investora na stavbu domova pro seniory

Radnice oslovila Českou spořitelnu, aby vytipovala soukromé investory, kteří by s městem spolupracovali. „Určitě nechceme, aby to i provozovali. Zájem byl samozřejmě zejména o to, že by domov soukromé firmy postavily a provozovaly, ale máme obavy ze zvýšení cen za péči nebo ze snížení kvality. Na zastupitelstvu jsme se shodli, že provoz budeme chtít i dále zajišťovat naší organizací,“ uvedl starosta Daniel Brýdl (Generace 89). Investor by mohl objekt postavit, město by jej splácelo, případně by soukromá firma zajišťovala i další služby jako úklid či správu budovy. O finálním modelu spolupráce rozhodnou zastupitelé.