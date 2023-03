Pardubice postupně rozšíří placené rezidentní parkování

Změny pak radnice nejspíš provede v současném volebním období. ČTK to řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

„Budeme spolupracovat s Dopravní fakultou Jana Pernera. Využijeme akademického potenciálu k tvorbě rezidentního parkování ve městě, a to od centra, kde je už zaveden, směrem k okrajovým částem,“ řekl Hrabal.

Rezidentní parkování by postupně mělo být v jižní části sídliště Polabiny, na severu sídliště Dukla v oblasti kolem dopravního podniku a pak v okolí ulic Dašická a na Okrouhlíku. „Letos připravíme zadání, dopravní odborníci nám s tím pomohou, rezidentní parkování v dalších lokalitách chceme zavést v tomto volebním období,“ řekl Hrabal.

„Je to obrovské množství práce, vyzkoušíme si to na menších oblastech, musí se stanovit dopravní značení, přinese to zjednosměrnění některých komunikací,“ řekl zastupitel Petr Kvaš (ODS), který byl minulém období náměstkem primátora a měl v gesci dopravu.