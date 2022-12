V Pardubicích začaly přípravné práce modernizace koupaliště Cihelna

Harmonogram a dokončení projektu bude jasnější v lednu či únoru. ČTK to řekl místopředseda představenstva společnosti Agrostav Pardubice Roman Mokrý.

Předběžný termín dokončení je rok 2024, v letní sezoně by mohlo být koupaliště v provozu. Firma bude modernizovat bazény a technologie. Fólie a obklady bazénu vybourá a nahradí nerezovým plechem s vyztuženou PVC membránou. K tomu opraví schodiště a venkovní okruhy kolem tribuny a ochozy skokanského bazénu. Stavební společnost vymění i čerpadla, filtry, armatury, žebříky, sprchy, skokanská prkna, oplocení čisté zóny, elektroinstalaci, zavlažování či lavičky. Tobogány a skluzavky zůstanou původní, bude ale nutné natřít ocelové konstrukce. Součástí projektu je i oprava šaten a záchodů.

Společnost má smluvně domluvené materiály a díly pro modernizaci bazénu, podle jejího zástupce by tedy s dodávkami neměl být problém. „Máme zasmluvněno kompletně všechno, bazénové těleso, filtry, čerpadla, na 99 procent bychom měli být schopní všechno pokrýt, naši subdodavatelé jsou na to nachystaní,“ řekl Mokrý.

Harmonogram a termín připravují týmy města a stavební společnosti. „Děláme všechno pro to, aby se dalo v roce 2024 uvést koupaliště do provozu, moudřejší budeme v lednu, únoru, jakmile budeme vědět detailní dodávky materiálu ze zahraničí. Rekonstrukce je připravená tak, aby nás nic nepřekvapilo, ale pořád je to rekonstrukce, stát se může cokoliv,“ řekl Mokrý.