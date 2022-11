Jednadevadesátiletý Jiří Suchý zahájil v Plzni svou 91. výtvarnou výstavu

„Já to nepovažuji za nějaké bůhvíjaké umění, berte to jako doklad toho, že jsem šikovný. Jsou tady obrázky za 65, možná za 70 let mé činnosti, ne všechny, jen výběr,“ řekl při zahájení výstavy Suchý. Pro jednadevadesátiletého čestného občana Plzně je to zároveň jeho 91. výstava v životě. „Což jsem přímo od narození takto neplánoval,“ poznamenal Suchý, který zahájení výstavy doplnil s Jitkou Molavcovou zpěvem několika skladeb bez hudebního doprovodu.