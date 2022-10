Plzeň staví zázemí pro cestující a řidiče na parkovišti Kaplířova

Na točně tramvají a autobusů MHD a meziměstské veřejné dopravy vznikne do června 2023 nový objekt s WC, kavárnou, komerčními prostory i místem pro technickou správu. Nástupiště u zastávek tramvaje budou po ukončení prací krytá. Moderní zázemí zkvalitní prostor a zpříjemní cestujícím čekání, řidiči tam najdou komfortní zázemí, řekl dnes ČTK primátor Pavel Šindelář (ODS).

Velkokapacitní parkoviště P+R ("zaparkuj a jeď") v Kaplířově ulici bylo otevřeno na konci ledna. Má motivovat řidiče, kteří přijíždějí do Plzně, aby tam odstavili vůz a pro cestu po městě využili MHD. Celodenní stání tam přijde na 60 korun a na parkovací lístek lze jezdit celý den v MHD.

Město dále oživuje borskou lokalitu stavbou nedaleké vstupní brány do Borského parku v jeho severozápadním cípu, kde byla do prosince 2019 konečná tramvaje číslo 4. Dominantou se stane prosklený jednopodlažní pavilon s plochou zelenou střechou, dlouhý 80 metrů. Rozdělen bude na část kavárny s půjčovnou sportovních potřeb i kol a na část veřejných toalet. Se stavbou za 29 milionů Kč začala Plzeň v srpnu, hotovo má být do začátku příští letní sezony. Jeden pár kolejí smyčky tam zůstane a okolo nich budou lavičky.