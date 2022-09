DPP chce vypsat tendr na nákup 20 nových tramvají s opcí na dalších 180 vozů

Dvacítku tramvají by chtěl podnik zaplatit z evropských dotací. Podnik naposledy nakupoval nejnovější tramvaje typu 15T for City. Celkem vlastní přes 800 tramvají. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává asi 11 tisíc lidí.

Podnik nyní s hlavním městem jako svým vlastníkem jedná o tom, že by zakázku vypsal namísto 20 a dalších 180 tramvají na 40 nových vozů plus opčně 160 vozů. „Zatím nemáme finální řešení, protože to všechno bude záviset na tom, zda bude město ochotno těch 20 tramvají, na které není evropská dotace, zaplatit,“ uvedl Witowski.

Pokud podnik nové vozy nakoupí, bude se jednat o typ tramvají, který dosud v ulicích metropole nejezdí. V loňském roce podnik vyřadil „hranaté“ tramvaje typu T6. „Abychom ‚nezaplevelili‘ DPP různými typy tramvají, je to vypisováno s opcí,“ řekl Witowski. Pokud by měl typů neúměrně mnoho, zvyšovalo by to podle něj podniku provozní náklady, ať už například na opravy nebo skladování náhradních dílů.