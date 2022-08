Festival Mezipatra nabídne na akci Prague Pride doprovodný program

Festival Mezipatra připravil pro akci o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT+) Prague Pride od 8. do 11. srpna v Kasárnách Karlín doprovodný program. Doprovodný program je zdarma, na filmy zájemci zaplatí dobrovolné vstupné. „Pondělní program 8. srpna zahájí Pub quiz, který bude v angličtině moderovat drag queen Melancholia Blackbile. Projekce Best of shorts 2021 představí to nejlepší z krátkých filmů uvedených na loňských Mezipatrech,“ uvedla za pořadatele informovala Karolína Poliaková.