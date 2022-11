Hřib volá kvůli zakázce na obrazovky po rezignaci ředitele dopravního podniku

Witowski ve vyjádření pro Seznam Zprávy odmítl, že by obrazovky byly předražené. Rezignovat kvůli zakázce nehodlá.

„Zásadně odmítám mediální výzvy politiků k mojí rezignaci. Informační panely, které nakoupil DPP, jsou diametrálně odlišné svým technickým provedením, a tedy i koncovou cenou, kterou nelze porovnávat s monitory ROPIDu. Bez podrobných znalostí věcí by nikdo zodpovědný neměl vytvářet unáhlené závěry a účelové kauzy,“ napsal v SMS redakci Witowski.

Bývalý člen dozorčí rady za Piráty Ivo Vašíček pro Seznam Zprávy popsal, jak dozorčí rada v lednu nevýhodnou smlouvu odmítla. „Nehlasoval jenom pan Hlubuček, ten odešel na záchod. Tehdy jsem nevěděl proč, no teď už to vím. Dozorčí rada tehdy rozhodla, že tu smlouvu nemají podepisovat,“ řekl na adresu dnes již bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka (ex STAN), který rovněž figuruje v kauze Dozimetr.