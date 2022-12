Kaple svatého Kříže se otevřela veřejnosti. Uskuteční se v ní půlnoční mše svatá

„Zpřístupnění kaple svatého Kříže symbolizuje současné směřování celé kliniky. Ta by měla být nejen místem špičkové moderní medicíny. Vzhledem ke své historické hodnotě je celý komplex také památkou, která by se měla stát i místem kultury a setkávání,“ uvedl David Cibula, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Dodal, že vytvořit na klinice takové podmínky je jedním z cílů plánované rekonstrukce celého komplexu, která by se podle něj měla uskutečnit do deseti let.