Opravy silnic, mostů a tramvajových tratí zkomplikují dopravu v Praze

Mezi nejvýznamnější patří letošní fáze oprav Barrandovského mostu a Průmyslové ulice ve směru ze Štěrbohol do Hloubětína. Rekonstruovat budou silničáři ulici K Žižkovu nebo Malešickou. Stavba tramvajové trati zkomplikuje dopravu na Evropské. ČTK to dnes sdělila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková a magistrátu Vít Hofman. Podrobné informace jsou k dispozici na magistrátním webu opravujeme.to.

Mezi nejvýznamnější dopravní omezení patří rekonstrukce části Barrandovského mostu ve směru ze Smíchova do Braníku. Práce započaly v květnu a potrvají až do konce prázdnin. Dalším výrazným omezením dopravy je rekonstrukce Průmyslové ulice ve směru do Hloubětína. Oprava se týká povrchu, podloží i odvodnění. Řidiči musí jezdit obousměrně jen v polovině vozovky, v každém směru je jeden jízdní pruh namísto dosavadních dvou. Práce potrvají do konce prázdnin.

Rekonstrukce ulice K Žižkovu začne 11. července a potrvá do letošního 19. října. Oprava se týká úseku od křižovatky s ulicí Spojovací až po první světelnou křižovatku před odbočkou do areálu Pražských služeb. Vozovka se kompletně opraví, vymění se obrubníky a také kanalizační vpusti. Již o víkendu 1. července začala oprava vozovky a chodníků v ulicích Tuchoměřická, Nebušická a na náměstí Padlých. Práce potrvají do konce prázdnin.

TSK zahájila v pondělí opravu Malešické v úseku od křižovatky s ulicí Na Jarově po ulici Za Vackovem. Silničáři odfrézují deset centimetrů povrchu, opraví spodní vrstvy, vymění a vyrovnají obruby a opraví chodníky. Práce potrvají do 6. srpna. Do 29. července pak budou dělníci opravovat ulici U Zdravotního ústavu.

Pokračovat budou práce na Komořanské, kde dělníci opravují plynovod a silničáři zrekonstruují vozovku. Omezení potrvají do konce října. Letos v dubnu začala oprava tramvajové trati a silnice v Badeniho ulici v Praze 6, kde práce skončí k 31. srpnu. Silničáři budou až do ledna 2024 pracovat na stavbě mostu v Božanovské přes D11 a výstavbě podjezdu pod železnicí v Bystré ulici v Horních Počernicích.

Stavba rampy z Rozvadovské spojky by měla skončit k 15. červenci. Jedná se o dočasnou stavbu větve na mimoúrovňovou křižovatku s Bucharovou ulicí. Rampa je dočasným řešením, než bude vybudována Radlická radiála. Do zahájení školního roku bude zprovozněna opravená Hornoměcholupská ulice.

Kvůli přípravě obnovy vodovodu a kanalizace bude od 10. července až do 30. listopadu úplně uzavřen jízdní pás v ulici Jana Želivského od křižovatky Ohrada až po křižovatku s ulicí Olšanská ve směru na jih. Objízdná trasa povede ulicemi Koněvova, Rokycanova, Prokopova, Olšanská a dále Jana Želivského. V ulici Dukelských Hrdinů a U Výstaviště bude instalován od 31. července do 25. srpna ochranný rám při výstavbě mostu v rámci modernizace železniční trati do Kladna. Komunikace bude dočasně zcela uzavřena, a to včetně provozu tramvají.

Dopravní omezení na frekventované Evropské způsobuje stavba tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu. Práce v tomto úseku by měly skončit v polovině letošního září a celá stavba by měla být hotová v říjnu. Kvůli opravě tramvajové trati bude od 15. července do 10. srpna přerušen provoz tramvají mezi Klamovkou a Sídlištěm Řepy. Dočasně bude zavedena náhradní autobusová doprava.