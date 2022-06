Praha 1 se zavázala odstraňovat bariéry pro zdravotně postižené

„Naši odborníci průběžně pracují na odstraňování bariér a rozšiřování dostupných míst i na informování veřejnosti o bezbariérovosti. V podmínkách pražské památkové rezervace je to samozřejmě násobně složitější než v novějších městských částech,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN).

Radní Prahy 13 Aneta Ečeková Maršalová (STAN) připomněla, že klíč mohou využívat i další skupiny než jen vozíčkáři. Klíč mohou získat i maminky dětí do tří let, které bezbariérové toalety využívají třeba pro klidné přebalení dítěte, ale také lidé s Crohnovou chorobou, diabetici nebo stomici, tedy lidé s vývodem střev či močového měchýře. „Týká se to celé škály onemocnění i životních etap,“ dodala.