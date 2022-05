Praha sestavila tým odborníků pro psychologickou pomoc uprchlíkům

Zástupci Metropolitního zdravotního servisu, který pomoc zaštiťuje, se snažil sestavit tým tak, aby pokrýval co nejvíce potřeb uprchlíků. „Vnímáme, že ta situace se dynamicky mění. Poté, co lidé přicházeli a velmi dobře dostávali krizovou intervenci, tak nyní bude mnohem víc potřeba pracovat na tom, aby se předcházelo posttraumatickým syndromům, které na ně potom, co získali bydlení a usadili se, doléhají,“ řekl ředitel servisu Pavel Novák.