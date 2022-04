Radnice v Čakovicích si od města půjčí 100 milionů korun na opravu bytových domů

Peníze by městu vracela celkem 15 let, když první splátku by odeslala v roce 2023. Vyplývá to z dokumentu, který dnes projednal magistrátní finanční výbor. Dokument musí ještě projednat pražští zastupitelé. Aktuálně městská část spravuje 366 bytů, které všechny pronajímá.