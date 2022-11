V Praze bude dva roky zkušebně jezdit autobus na vodík

DPP má podle smlouvy za každý ujetý kilometr uhradit 54 korun bez DPH a do nákladů patří i plnění autobusu vodíkem. Na jedno natankování, trvající deset minut, má vůz ujet až 350 km. Na lince 170 by měl každý den absolvovat 300 km.

„Dá nám to data o provozu a finanční náročnosti a pak se rozhodneme o dalším nákupu. Počítáme s náklady kolem dvou milionů korun, záležet bude na projetých kilometrech,“ řekl Scheinherr. Dodal, že první cestující by měl autobus na vodíkový pohon svézt v lednu či únoru, což závisí i na dodání vozu a zprovoznění první veřejné vodíkové plnicí stanice v Praze v ulici K Barrandovu.

Autobus Škoda H’CITY 12 bude jezdit na lince 170, protože se otestuje na zhruba 40 km dlouhé trati s kopcovitým profilem. Vodíkový autobus využívá i baterie, do kterých se ukládá teplo z palivových článků, a to se používá pro vytápění vozidla. Podobně jako u trolejbusů řady T’CITY a elektrobusů E’CITY bude Škoda využívat karoserii od turecké společnosti Temsa.

V Praze jezdí vedle naftových vozů i elektrobusy, první vůz Škoda E'City 36 BB vyjel letos v lednu ze zastávky Želivského na lince 213. A do ulic hlavního města se po pěti dekádách vrací i trolejbusy, od 15. října je ve zkušebním provozu nová trať z Letňan do Čakovic. Zástupci Prahy již dříve uvedli, že do roku 2030 by mělo být alespoň 75 procent vozového parku autobusů DPP nahrazeno bezemisními elektrobusy, bateriovými trolejbusy a nízkoemisními autobusy.