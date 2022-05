Vedení Prahy dnes zrušilo stavební uzávěry v trase metra D z Pankráce do Písnice

Uzávěry platily od roku 2001 a bránily nekoordinované výstavbě na povrchu, která by znemožnila vybudování metra. Praha se v minulosti potýkala právě s problémy s pozemky, kdy se musela domluvit se soukromými vlastníky. Stavba první části metra z Pankráci na Olbrachtovu začala letos v dubnu a potrvá přes sedm let.

„Většina stavebních uzávěr pro trasu metra D byla platná více než 20 let. Tady je vidět, jak dlouho jsou dopravní stavby připravovány, což odráží i stav současné stavební legislativy. Teď se konečně začalo v podzemí kutat a my můžeme s čistým svědomím přestat blokovat rozvoj města na povrchu,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09).

Stavba metra začala letos 21. dubna stavbou úseku z Pankráce na Olbrachtovu. Náklady na tuto část linky jsou asi 14,5 miliardy korun a práce potrvají 90 měsíců, tedy asi sedm a půl roku. Součástí jsou dvě stanice, kdy stanice Pankrác bude přestupní na nynější stejnojmennou stanici na lince C a město v ní očekává více než 120 000 cestujících denně. Na dnes zahájený úsek poté naváže úsek na Nové Dvory a jako poslední vznikne část do Písnice. Náklady by měly být při započtení inflace celkem 52,09 miliardy korun.