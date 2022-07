Výstava v Praze představuje autorskou knihu básnířky a grafika o konci světa

„Je-li hlavním tématem projektu Hold konec lidského věku tak, jak jej známe, představuje uplatnění těch nejtradičnějších ze známých technologií případný kontrapunkt - kniha, báseň i tisk jsou nástroje staré jako lidstvo samo. Právě ony ale poskytují vše potřebné, aby bylo možné správně pojmenovat to, ‚co bylo uděláno‘, jak píše v jiné ze svých básní Ballová. Takový je totiž první krok na cestě k nápravě,“ řekla kurátorka.

Básnířka Sally Ballová se narodila v roce 1968 v New Jersey v USA. Působí jako profesorka angličtiny na Arizonské státní univerzitě. Výrazně se podílí také na činnosti místního nakladatelství Four Way Books, žije a působí v jihoamerickém Phoenixu. Grafik Jan Vičar se narodil v roce 1967, absolvoval studia na Akademii výtvarných umění v Praze. Žije a působí na Vysočině a ve francouzské Remeši.