Čáslav přijímá návrhy díla připomínajícího režiséra Formana do konce května

Městu podle Málka velmi záleží na tom, aby mohlo vybírat z kvalitních a co nejpestřejších nabídek. Proto chtěl zadavatel soutěže v polovině května prodloužit termín pro odevzdání nabídek do 31. srpna. Nakonec od toho ale podle Málka ustoupil a platí původní termín. „Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že v průběhu druhé poloviny května již byly odevzdány první nabídky a vůči těmto soutěžícím by zadavatel nepovažoval za korektní prodloužení termínu, který by jiným soutěžícím poskytoval více času na práci na díle,“ uvedl starosta.