Čelákovice dokončují stavbu parkovacího domu, zkušební provoz spustí v prosinci

Stavbaři nyní obkládají dům dřevěnými lamelami, budou se natírat podlahy a instalovat elektrické rozvody. V srpnu by se měl do původního režimu vrátit provoz v Masarykově ulici před nádražím, blíž k nádraží se přesune autobusová zastávka. Se stavbou třípodlažního parkovacího domu v režimu P+R pro 97 aut začalo město loni na jaře. V polovině září chce radnice na dnu otevřených dveří představit parkovací dům veřejnosti. ČTK to dnes řekl místostarosta Petr Studnička (ODS).