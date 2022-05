Na Hrabalově Kersku se otevře spisovatelova chata. Lidé uvidí i jeho auto

„Průměrně se účastní 700 až 800 lidí, podle programu a části dne, letos to očekáváme podobné,“ uvedla Kubová. Účastníci akce se mohou svézt do Kerska autobusem, který vyjede po 9:00 od nádraží v Nymburce a zastavuje po trase. Z Nymburka se od hrabalovské lavičky vypraví i lidé na kolech. „Cestou zastavují v hospodách, kde se čepuje Postřižinské pivo, a dostanou razítko, v soutěžní cyklojízdě pak vylosujeme tři držitele všech razítek,“ doplnila Kubová.

Specialitou letošního ročníku je podle ní letos už druhé otevření Hrabalovy chaty. Lidé si ji budou moci prohlédnout od 10:00 do 16:00. „Kromě stávajícího stavu uvidí i prezentaci několika studentských prací studentů katedry architektury Fakulty stavební ČVUT, jak by mohlo být řešeno návštěvnické zázemí chaty, a rovněž osobní automobil Bohumila Hrabala, který vlastnil v polovině 80. let a jenž má ve sbírce Polabské muzeum. Jedná se o vozidlo Ford Escort 1.3,“ uvedl ředitel Polabského muzea Jan Vinduška. Poprvé byla chata zpřístupněna letos v únoru při příležitosti 25 let od Hrabalova úmrtí a o její prohlídku byl velký zájem, přišlo téměř 1000 lidí.