Nymburská nemocnice využije budovu bazénu a lázní pro ambulance a lékárnu

Nymburští zastupitelé na jaře rozhodli o stavbě nového plaveckého bazénu u zimního stadionu, současný bazén, který sousedí s nemocničním areálem, využije nemocnice. Město v srpnu začalo s opravami fasády na budově bývalých lázní. ČTK to dnes řekla mluvčí města Olga Vendlová.

Nevyužívaný prostor mezi nemocnicí a bazénem, který dříve sloužil jako tržnice, chce nemocnice využít pro nové parkoviště. Podle jednatelky nemocnice Nely Gvoždiakové je to pro nemocnici jediný způsob, jak může rozšířit svoje prostory. „Novou lékárnu bychom chtěli začít stavět příští rok,“ uvedla. Investici pokryje nemocnice částečně z vlastních zdrojů, částečně z dotací.

Nymburská nemocnice, jejímž majitelem je město Nymburk, dala od roku 2019 do modernizace a oprav desítky milionů korun. V roce 2019 schválil Nymburk pětiletý plán strategie nemocnice, do roku 2025 do ní má postupně investovat 100 milionů korun. Připravuje například stavbu nového pavilonu pro urgentní příjem.