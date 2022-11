Obyvatelé Kladna nebudou příští rok platit za svoz odpadů, rozhodli zastupitelé

Ročně město v posledních letech vybralo na poplatcích za odpady kolem 37 milionů korun, za osobu to bylo 780 korun, za svoz odpadu ale platí celkově z rozpočtu přes sto milionů korun. Podle Volfa bude možné poplatek uhradit jako dar. „Ten, kdo ho bude chtít zaplatit, ten ho zaplatit může,“ doplnil Volf. Pro zrušení poplatku za svoz odpadu bylo 25 ze 33 zastupitelů, souhlasila tedy i část opozice, konkrétně někteří zástupci ODS a SPD. Kladno vede koalice VPK a ANO. ANO mělo v předvolebním programu zrušení poplatku za odpad pro děti do 18 let.