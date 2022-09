Opozice v Kladně kritizuje změny v dopravě, primátor trvá na odpovědnosti kraje

Středočeský kraj letos postupně zavedl takzvané standardy dopravní obslužnosti, které spočívají v novém systému placení veřejné dopravy v kraji. Některé obce tak nově na spoje připlácejí více, jiné méně než dříve. Kladno mělo přispívat ročně přes deset milionů korun, avšak vedení města i právní analýza, kterou si nechalo zpracovat, má ze zákona o veřejných službách v přepravě cestujících zaplatit hromadnou dopravu v regionu kraj. Podle Volfa Středočeský kraj požaduje, aby město platilo to, co má platit hejtmanství. „Nemohu to podepsat,“ řekl primátor. Podle něj by komplikací mohlo být také zasahování kraje do cen jízdného v rámci města. „My bychom neovládali naši dopravu,“ dodal primátor.