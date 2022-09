Poděbrady mají studii nového bazénu, zváží využít tepelná čerpadla a fotovoltaiku

Stavbu bazénu zvažuje město několik let, v roce 2018 ji zastupitelé zařadili do plánu rozvoje sportu. Termín stavby závisí zejména na vývoji cen energií, nejdříve by se mohl začít stavět na konci roku 2024. Město chce posoudit možnosti alternativních zdrojů tepla a vody, bazén by například mohl využívat tepelná čerpadla, řekl ČTK místostarosta Miroslav Holas (Naše Poděbrady).