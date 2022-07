V Galerii Středočeského kraje vystoupí OLDstars, JEDL či Cirk La Putyka

Ve středu zavítá do galerie soubor OLDstars, který na letní scéně uvede Shakespearova Macbetha. Následovat bude 23. července představení Médeiana v podání divadelního spolku JEDL. V jednom z nejkrutějších příběhů lásky, zrady a pomsty se publiku představí David Prachař či Lucie Trmíková.

Návštěvníci budou moci také 10. září zavítat na čtvrtý ročník festivalu A Day of Sound, který přivádí do galerie experimentální a nezávislou hudbu v dramaturgii hudebního publicisty Pavla Klusáka. Na akci vystoupí mimo jiné Kvietah, Jan Jelinek či Frank Bretschneider.

Galerie přes léto pamatuje i na děti, které mohou ve vizuálních hernách pomocí dokreslování, malování, skládání, stavění, prolézání nebo šplhání překročit hranici do pestrého světa barev a tvarů a poznat všemožné způsoby, jimiž malíři vyjadřovali své myšlenky. Znovuotevřený dětský koutek nabídne aktivity rozvíjející senzomotorické schopnosti dětí, podporující tvořivost a koncentraci a podněcující dětskou fantazii. Na 13. července galerie přichystala pro rodiny s dětmi od dvou do pěti let výtvarnou dílnu s názvem Červená. Pracovat budou se symbolikou červené barvy a všemi jejími možnými podobami.