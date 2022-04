Autobusy v Litoměřicích budou stavět jen na znamení

Přetíženému parkovišti u koupaliště by v létě mohlo ulevit zajíždění autobusové linky. „Největším problémem je samozřejmě místo na otáčení. Nyní se snažíme vymyslet, jak by to bylo možné technicky, dopravně i organizačně. Ale myšlenka, že by lidé ze sídlišť mohli nechat své vozy doma a dopravit se na koupaliště i zpět městskou autobusovou dopravou, je velmi zajímavá. Nevíme zatím, zda se všechny problémy podaří vyřešit, ale pokud ano, autobusy by na Písečný ostrov jezdily samozřejmě jen během letních měsíců,“ uvedl místostarosta Lukas Wünsch (Severočeši).