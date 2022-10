Do nitra Země se bude v Litoměřicích kvůli geotermální energii vrtat příští rok

Práce na mělkých vrtných polích a prvním hlubinném vrtu začnou v roce 2024. První podzemní zásobníky tepla by mohly být hotové během roku 2025. Postupně bude dokončen i druhý hlubinný vrt s očekávaným spuštěním o rok později. Nezbytným předpokladem podle mluvčí je spolupráce s místní výtopnou MVV Energie CZ, jež se nyní převádí do vlastnictví novému majiteli. V případě úspěšné realizace projektu SYNERGYS získají Litoměřice zdroj tepla, které bude prostřednictvím distribuční sítě vlastněné MVV Energie CZ rozváděno do domácností.