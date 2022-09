Škody podnikatelů po požáru v Č. Švýcarsku za půl miliardy, kraj chystá vouchery

Kraj nyní vytvořil program podpory podnikatelů. Podle Řeháka bude nejsložitější vybrat, kdo na ni bude mít nárok. „V tuto chvíli je na stole varianta, že by o podporu mohli žádat větší ubytovatelé, kteří mají nad pět pokojů. Ti jsou evidováni ministerstvem financí a mají zaměstnance, zachránili bychom tak ty, kteří mají náklady se svými zaměstnanci,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) s tím, že se ještě o programu bude jednat. Schvalovat ho budou zastupitelé nejpozději na zasedání na konci října. „Pokud by se objevila ještě nějaká další forma pomoci, jsme připraveni případně svolat i mimořádné zastupitelstvo,“ uvedl.

Slevový voucher od Ústeckého kraje by byl ve výši 300 korun na jednoho ubytovaného za jednu noc. Kraj odhaduje, že by na vouchery vydal z rozpočtu milion až dva miliony korun. Poskytnout chce také lidem, kteří se ubytují v Českém Švýcarsku, volnou jízdenku po kraji. „Vouchery mohou být dobrou motivací pro turisty, mohlo by je to přilákat právě k nám,“ uvedl Jan Šmíd, ředitel obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.