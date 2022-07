Ústeckou zoo navštívila komise z EAZA, rozhodnutí o případném členství v září

Úplné vyloučení z EAZA by znamenalo konec účasti na některých chovných programech a ztrátu atraktivních zvířat, například orangutanů, slonů a dalších. Na nápravu nedostatků měla mít ústecká zahrada několik měsíců, nakonec v důsledku covidu měla zoo mnohem více času se na další kontrolu připravit. „Nemohu komentovat svoje pocity z návštěvy, dozvíme se výsledky v září,“ řekla ředitelka ústecké zoo Ilona Pšenková.

EAZA ústecké zoo vytkla například mladý, neodborný a jazykově nevybavený tým zoologů. Zoologický útvar byl proto podle ředitelky posílen o několik odborníků s mnohaletými praktickými zkušenostmi nejen z chovu, ale i z terénu a velmi kvalitní jazykovou výbavou. Ještě v létě by chtěla Pšenková představit generel zoologické zahrady, a to jak zastupitelům, tak zástupcům asociace. „Od mého nástupu do funkce intenzivně pracujeme na odstraňování všech nedostatků shledaných kontrolním týmem EAZA, i proto teď naši zoo opouští některá oblíbená zvířata, pracujeme na přípravách nových ambiciózních projektů. Velmi významná je i jasně deklarovaná podpora města,“ uvedla ředitelka.