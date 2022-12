Muzeum ve Svratce ukáže vánoční pohlednice posílané od dob Rakouska-Uherska

Ukáže pohlednice posílané od dob Rakouska-Uherska do 80. let minulého století a pro srovnání například i kopie sovětských pohlednic nebo pohlednic používaných za druhé světové války na území Německa. ČTK to dnes řekl Martin Mudroch z muzea. Výstava Vánoční pohlednice v zrcadle dějin bude otevřená od 26. do 30. prosince.

Kvalita pohlednic se zhoršila za druhé světové války. „Horší tisk, horší papír. A trvalo to až do 50. let,“ uvedl Mudroch. Pak se začínala do vánočních motivů promítat i propaganda, na pohlednicích byly třeba také děti s Dědou Mrázem, který měl nahradit Ježíška. „Ale to, co bylo jinde, třeba v Sovětském Svazu, to tady není,“ řekl Mudroch. Pro porovnání budou vystavené například i kopie sovětských pohlednic s rudými hvězdami a kosmonauty.