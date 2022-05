Pelhřimov investoval přes 20 milionů korun do venkovní a malé scény kulturního domu

Malá scéna se neupravovala od vzniku Máje na konci 60. let minulého století, stálá venkovní scéna městu chyběla úplně. „Kultura je vždycky tak trochu upozaďovaná, investice se odkládají z roku na rok, až je z toho deset roků,“ řekl starosta Ladislav Med (ODS). Před třemi lety zadalo město projekt modernizace a přístavby, většinu prací se podařilo dokončit už loni. Kvůli nutnosti měnit nevyhovující kanalizaci i vodovod nebo požadavkům na jinou elektroinstalaci se původní předpokládané náklady zvýšily asi o šest milionů korun.

„Jsem strašně rád, že se nám podařilo do projektu prosadit, že tady jsou tři okruhy elektřiny, protože jakmile připojíte hudbu na světelný okruh, tak to bzučí a tak podobně. Myslím si, že je tady udělaných spousta vychytávek,“ řekl Martin Ecler, ředitel městské organizace Kulturní zařízení města Pelhřimova. Venkovní scénu podle něho vylepšují motory, díky kterým odpadá nutnost stavění konstrukci pro instalaci světel, aparatury. Ušetří to hodiny práce.