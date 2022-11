Svátek svatého Martina na Vysočině připomenou průvody i sváteční plavba lodí

Kostýmované průvody vypraví i v Kamenici nad Lipou, Pacově, Žirovnici nebo v Počátkách na Pelhřimovsku. „Už je to u nás dlouhá tradice, řekla bych tak 12 let,“ řekla ČTK vedoucí kulturního zařízení v Počátkách Miroslava Hromasová. Koně pro svatého Martina zajišťuje město mezi chovateli z okolí, často spolupracuje s Resortem svatá Kateřina. „Teď ale mají koně zraněného, tak je to kůň z jiné stáje. Ale nejčastěji je to právě místní resort. Není tedy bílý, protože to musí být kůň, který snese hluk, případně i bubnování a víc lidí najednou. Není to jednoduché, bílou barvu mu musíme odpustit, jde o to, aby to byl kůň, který ten průvod zvládne,“ řekla Hromasová. Průvod v Počátkách je zpravidla spojený se soutěží pro dětí, letos se budou oceňovat doma vyrobené lampiony.