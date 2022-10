V Havlíčkově Brodě dnes začal 32. ročník Podzimního knižního festivalu

Podle ředitelky veletrhu Markéty Hejkalové je mezi nimi i řada nových, včetně nakladatelství romské literatury Kher. Veletrh, který potrvá do soboty, propojuje prodej a kulturu a má i svoji humanitární linii. Výtěžek z prodeje některých knih se dostane do rukou ukrajinským spisovatelům, kteří se kvůli válce ocitli v nouzi.

Součástí veletrhu je autorský prodej pro Ukrajinu, který společně organizuje veletrh, České centrum mezinárodního PEN klubu a Krajská knihovna Vysočiny. Své knihy do prodeje věnovalo asi 50 autorů. Knihy je možné zakoupit u stánku číslo 103. Za 200 korun zájemci pořídí i knihy Kateřiny Tučkové, Ireny Douskové, Ireny Obermannové, Arnošta Vašíčka nebo Ivana Krause. Utržené peníze poputují po dohodě s ukrajinským PEN klubem přímo spisovatelům. „Tato akce, prodej knih na podporu, byla nápadem tří našich autorek - ředitelky veletrhu Markéty Hejkalové, Aleny Mornštajnové a Lidmily Kábrtové. To byly ty tři, které to vymyslely. Musíme jim za to poděkovat. My jsme dali mnoho prohlášení, ale za prohlášení si nikdo nic nekoupí, toto je opravdu pomoc hmotná a hmatatelná,“ řekla ČTK předsedkyně Českého centra Mezinárodního PEN klubu Markéta Mališová. Zdůraznila, že pomoc si kvůli válce na Ukrajině zaslouží vedle ukrajinských spisovatelů i ruští, kteří s agresí svého režimu vůči sousedovi nesouhlasí, a jsou proto stejným režimem umlčováni.