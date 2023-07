Celý život ji podezírají, že je muž. „Když čůrám, čůrám jako žena“

Problém je však bohužel v tom, že toto téma na sklonku prvního desetiletí druhého milénia bylo pouze otevřeno. Za 15 let diskuzí a soudních sporů se dodnes nic nevyřešilo a sportovní instituce ani soudy nenašly spravedlivý recept, který by rozhodl, jak se věci mají a jak dál postupovat.

Ani úterní rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, že Caster Semenyaová byla diskriminována pravidly, která ji nutila snížit hladinu testosteronu, aby mohla závodit, vlastně nic finálně neřeší. Je to jen další kousek mozaiky do případů, s nimiž si nevíme rady. Otevírá branku k dalším diskuzím a soudním přetahováním.

Semenyaová proto nesmí soutěžit na žádných závodech na dráze mezi 400 m a 1500 m, aniž by užívala léky na snížení testosteronu. To ale atletka odmítá s tím, že jejich užívání by mohlo ohrozit její zdraví a odporuje principu přirozeného vývoje. O to vedla spor s řídícími orgány Světové atletiky (WA), které v roce 2018 zavedly předpisy vyžadující hormonální léčbu.