Za kola utratil jako málokdo. Teď se Adams dočkal odměny na Tour de France

Kanadský jezdec Michael Woods z týmu Israel – Premier Tech zvládl v neděli nejrychleji ikonický výjezd na vulkán Puy de Dôme. Je to zatím největší dosavadní úspěch stáje – a tedy i jejího mecenáše Sylvana Adamse.

Adams dává do kol nejen peníze, ale i velkou porci energie, která zároveň chytře slouží k propagaci Izraele ve světě. Rodák z Quebecu, jehož otec přežil holokaust, je vášnivým milovníkem cyklistiky, ačkoli se jí začal věnovat až ve svých 40 letech. V listopadu 2017 vyhrál World Masters Championship v anglickém Manchesteru a poté mnohokrát titul mistra světa v časovce v kategorii Masters obhájil.

Jenže to je ta méně podstatná cyklistická stopa, kterou po sobě zanechává. Hlavně je spolumajitelem cyklistické stáje Israel – Premier Tech, kterou založil pod jménem Israel Cycling Academy (ICA) v roce 2015.

Tým se za pár let stal plnohodnotnou součástí mezinárodního pelotonu. Koupil výborné jezdce, jako jsou Chris Froome, Jakob Fuglsang, Simon Clarke, Domenico Pozzovivo nebo Michael Woods. Jezdci stáje loni dvakrát vyhráli etapu Tour de France a v uplynulých letech pak i etapy Gira a Vuelty.

Jen s tím Froomem je to smutný příběh.

Britský fenomén, čtyřnásobný vítěz Tour, utrpěl v roce 2019 při tréninku na kole těžká zranění. O dva roky později ho Adams koupil za pohádkovou roční odměnu 5,2 milionu eur. „Chceme se zapsat do historie s pátým a šestým vítězstvím na Tour. Absolutně Chrisovi věříme,“ prohlásil miliardář.

Bohužel velké plány shořely. Froomovi se zatím nepodařilo přiblížit se bývalé formě. A tak to letos skončilo tím, že na Tour nebyl vůbec povolán.

Cyklistický tým je přitom pouhou součástí Adamsovy sportovní filantropie. V roce 2017 miliardář pomohl při Telavivské univerzitě založit první institut pro podporu sportu v Izraeli nazvaný Sylvan Adams Cycling Network. Zároveň dal významnou část peněz na Sylvan Adams Commuter Path, cyklistickou stezku, která spojuje Tel Aviv s okolím, aby lidé mohli rychleji a bezpečněji dojíždět do práce na kole.

Srovnejte si, co umí vaše a co závodní kolo

To všechno byly jen předstupně k naprosto husarskému kousku.

Adams totiž nakonec přitáhl v roce 2018 do Izraele Giro d'Italia, což je označováno za obdivuhodný počin, protože to bylo poprvé, kdy se jakákoliv etapa Gira konala mimo Evropu. Sám na to věnoval 80 milionů dolarů.