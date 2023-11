Tahle reklama se nepovedla. Cristiano Ronaldo čelí žalobě o miliardu dolarů

Ve videu na sociálních sítích, v němž Ronaldo partnerství oznamoval, řekl případným investorům: „Změníme hru NFT a posuneme fotbal na další úroveň.“ Nejlevnější NFT z této kolekce stál v listopadu 2022, kdy byl uveden do prodeje, 77 dolarů – o rok později však jeho cena činila zhruba 1 dolar, píše BBC.

Koupě a vlastnictví NFT je často vydáváno za investici. Jedná se o vysoce spekulativní aktivum, cena může prudce vzrůst, ale také se propadnout až na nulu. Odborníci radí, aby lidé neinvestovali do aktiv, jejichž mechanismu plně nerozumí.

Vlastnictví NFT je zaznamenáno v decentralizované databázi blockchain. Držitel NFT tedy může kdykoli dokázat, že skutečně daný soubor koupil. Certifikát lze také dále převést a tento převod opět zaznamenat do blockchainu. To umožňuje NFT prodávat a obchodovat.

Žalobci tvrdí, že Ronaldova propagace vedla k „500% nárůstu vyhledávání“ společnosti Binance, která je registrovaná na Kajmanských ostrovech. Tvrdí také, že to dovedlo lidi k tomu, aby tuto firmu využívali k investicím do tzv. neregistrovaných cenných papírů – například do kryptoměny BNB společnosti Binance.