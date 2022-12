Brněnská legenda Kroupa do VIP nechodí. Koupil si permanentku

Pohodlně se usadil do křesílka a bedlivě sledoval mistrovství světa v Kataru . „Byl jsem zvědavý hlavně na jihoamerické týmy, co předvedou, speciálně na Argentinu a Brazílii,“ prozradila legenda brněnského fotbalu, nejlepší kanonýr v klubové historii, jenž svými góly vlastně vystřílel Zbrojovce jediný titul v ročníku 1977/1978.

Smutný je pohled na rozvaliny kultovního brněnského stadionu Za Lužánkami, kde se psaly nejslavnější stránky historie Zbrojovky. Nedaleké Boby Centrum však zašlými nádhernými časy pravidelně zavoní. „Schází se tam na kafe hráči mistrovského týmu z roku 1978,“ odhaluje Petr Švancara, současný mediální guru brněnského klubu, odchovanec a bývalý ligový útočník. „Pepa Hron, Karel Jarůšek, Karel Kroupa,“ vypočítává legendy, které je možné potkat. „Probírají, co bylo, jak by mělo být,“ vytahuje z jejich rozhovorů. „Je krásné je poslouchat, ale je to vzpomínání na minulost,“ snaží se Švancara víc hledět na roky příští.