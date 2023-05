Bundesliga mohla získat dvě miliardy eur, fotbaloví pankáči ale byli proti

Německý profesionální fotbalový svaz DFL minulý týden nezískal dostatečnou podporu klubů pro svůj plán získat až dvě miliardy eur (47,4 miliardy korun) prodejem mediálních práv Bundesligy soukromým subjektům. Informovala o tom agentura Bloomberg. Zájemci přitom už byli připraveni a byla mezi nimi i známá jména, jako například CVC Capital Partners, Blackstone Inc. a Advent International.

„Je zřejmé, že Bundesliga se zdráhá vstoupit do globalizujícího se fotbalového závodu,“ řekl Francois Godard, mediální analytik společnosti Enders Analysis.

Proti prodeji aktiv se postavil například hamburský FC St. Pauli, jehož fanoušci jsou spjati s levicově laděnou punkovou scénou. Kluby argumentovaly tím, že z prodeje by těžily hlavně týmy, které jsou nyní na vrcholu, a zároveň by umožnil příliv „bezohledných investorů“. Návrh naopak podporovaly kluby Borussia Dortmund a Bayern Mnichov s názorem, že Bundesliga potřebuje další finanční prostředky, aby udržela krok s konkurenčními ligami, které expandují v zahraničí i doma, píše Bloomberg.

Výkonný ředitel DFL Axel Hellmann se však obává o budoucnost Bundesligy. „Kluby, které velmi hlasitě vyjádřily svůj nesouhlas – a v některých případech také v tomto názoru utvrzovaly své fanoušky, a to argumenty, které se ve skutečnosti nezakládaly na faktech a objektivitě –, budou muset odpovědět na jednu otázku. Odkud si v budoucnu Bundesliga zajistí svou stabilitu?“ okomentoval situaci.

Bundesliga se ale podle agentury svou opatrností vůči investorům staví do nevýhodné pozice vůči zbytku Evropy. Jiné evropské kluby se totiž obecně přílivu peněz nebrání, což se zase promítá na jejich výsledcích.

Například peníze z Abú Dhabí pomohly Manchesteru City vyhrát jen v posledních šesti letech pětkrát Premier League. Newcastle United se tento týden kvalifikoval do nejvyšší evropské soutěže, Ligy mistrů, a to teprve ve své druhé sezoně pod vlastnictvím Saúdské Arábie. Z německých týmů se od začátku tisíciletí podařilo vyhrát Ligu mistrů pouze Bayernu, který tuto trofej vybojoval třikrát. Tři anglické kluby se dělí o pět vítězství, zatímco španělský Real Madrid získal šest titulů. Klubu Paris Saint-Germain zase pomohly katarské finanční prostředky přilákat světové fotbalisty, jako jsou Lionel Messi či Neymar. Z deseti nejbohatších klubů v Evropě je tak nyní pouze jeden německý, a to Bayern Mnichov.