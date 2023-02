Komunistům stačily dva dny. Jak se likvidoval buržoazní fotbal

Nastaly ‚nové časy‘, které trvaly 41 let až do listopadu 1989, a které jsou v kronikách zapsány jako doba temna, pokud se nevybere mnohem smutnější – ale výstižnější – přirovnání.

I když se razila celkem rozumná zásada, že by v čele organizace neměl sedět zástupce nejmocnějších klubů Sparty nebo Slavie, neboť tím narůstala hrozba ze střetu zájmů, podnikatel Václav Valoušek byl už v dosti složitou poválečnou dobu vybrán jako schůdné řešení.

Na jeho místo byl dosazen novinář Rudého práva Miroslav Stjažkin. „Ani si nevybavuju, že by patřil mezi výrazné novinářské osobnosti deníku,“ probírá fotbalový historik a pamětník Miloslav Jenšík. „Byl členem sportovní rubriky, ale o fotbale skoro vůbec nepsal,“ pokračuje.

Jako renomovaný znalec nejen fotbalových událostí však nabádá nehledat ve Stjažkinově pověření nějakou logiku. „Akční výbory si dělaly, co chtěly,“ přibližuje Jenšík poměry v únoru 1948. „Utvářely se překotně, nebyl v nich žádný systém,“ popisuje. „A bylo v nich hodně svévole, vzhůru se draly mladé kádry, které jako jedinou hodnotu předkládaly svou uvědomělost,“ odkrývá Jenšík.

Seznam Zprávy mapují osudy fotbalistů, kteří ve své době byli výjimeční. Reprezentanti, šampioni, lídři. Co dělají dnes?

Nejvíce se Stjažkin zapsal do povědomí sportovní veřejnosti knihou vydanou v roce 1947 s názvem Drobný, černý kůň Wimbledonu, což byl spíše sešit odborné sportovní edice Aktuality a líčil zájezd československých tenistů do USA. Napsal ho společně s Václavem Švadlenou.

Slovensko, které se po téměř šestileté samostatnosti jako vazal nacistické Německé říše (1939–1944), vrátilo po válce do svazku s českým národem, mělo docela jinou pozici. Zřizovalo své orgány, které neměly na české straně protiváhu, a které řídily politický a společenský život za řekou Moravou.

Stal se tak – aniž by to tušil – i nejvyšším mužem československého fotbalu. Archívy však dosud neodhalily, že by ho někdo jmenoval, natož zvolil. V historickém přehledu nejvyšších mužů fotbalu tak veden není.