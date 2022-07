Ústrky v kabině Sparty. Nedvěd zmínil krušnou kapitolu Kollerovy kariéry

Kollerova fotbalová cesta ale nebyla zdaleka vždycky umetená. Zprvu vedla vlastně náhodně ze Smetanovy Lhoty do Prahy, kde vysoký mladík sehnal brigádu v bance, která stahovala federální mince z oběhu.

Dvouleté angažmá ve Spartě ale pro Kollera nebylo zdaleka tak šťastné, jak by se mohlo na první pohled zdát.

„Koukal jsem na ikony, které jsem znal z televize. Skoro celá Sparta byla tehdy v národním týmu… Ze začátku to bylo v pohodě. Ale problémy přišly, když jsem začal hrát v základní sestavě pod trenérem Jarabinským,“ naznačil Koller v magazínu Jiná liga, že ho zavedené hvězdy nevzaly do party. A to je podle všeho ještě hodně slabý výraz.