Jak mohla Sparta porazit tým, ve kterém hrají tři mistři světa

Hráči si to velice dobře uvědomují. „Nad Betisem nevyhráváte každý den, je to super výsledek nejen pro nás, ale i celý klub. Těšíme se z něj a stále jsme ve hře o postup,“ konstatoval autor vítězného gólu slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. „Věděli jsme, že jedině vítězství nás udrží ve hře o postup z Evropské ligy,“ měl dobře načtenou tabulku skupiny. „Jsem rád, že jsme to zvládli proti kvalitnímu soupeři z top ligy. O to je to cennější,“ připomenul, že Betis zastupuje španělskou La Ligu.