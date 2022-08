Fotbalová liga ve válce. Rozbombardované stadiony, sirény a kryty pro hráče

Na krásném Olympijském stadionu v Kyjevě se konaly největší evropské fotbalové hry za poslední desetiletí. Dnes tam začalo úvodní prvoligové utkání Šachťaru Doněck a Metalistu Charkov. Jsou to dva týmy z měst poblíž Ruska, která bojují o svou základní existenci.

„Restartování fotbalu je pro zemi velkým krokem,“ řekl BBC Sport šéf Ukrajinského fotbalového svazu Andrij Pavelko. „Je to znamení pro svět, že Ukrajina může a bude vítězit. A je to také znamení pro naši společnost, že jsme sebevědomí.“

Ale začátek ligy má svá přísná bezpečnostní pravidla. V uplynulých dvou letech nebyli na světových stadionech fanoušci kvůli covidu. Během poledního výkopu nebyli však na kyjevský stadion v centru města s kapacitou 65 000 diváků vpuštěni žádní fanoušci z úplně jiných důvodů než epidemiologických. Šlo tu o jejich životy. A pokud by bývaly zazněly sirény, hráči by bývali museli okamžitě prchnout před raketami do krytů pod stadionem.